La familia, su tierra y desconectar poco: así veranean los políticos

Pedro Sánchez, que desde que el viernes pasado viajó al Parque Nacional de Doñana ya ha hecho un alto para ir a despachar con el rey en Mallorca y el próximo fin de semana hará otro.

Sánchez ha invitado a la canciller alemana, Angela Merkel, a pasar el próximo fin de semana en la finca del Palacio de las Marismillas, en Doñana, donde combinarán reuniones informales de trabajo con visitas a este paraje natural.

También le gustaría a Sánchez no perder la tradición de descansar unos días en su piso de Mojácar (Almería), aunque no está claro que pueda hacerlo, ya que los servicios de seguridad no lo aconsejan.

La idea de Moncloa es que el presidente del Gobierno se reincorpore al cien por cien después del 15 de agosto. Para el viernes, está previsto que asista, junto con los reyes, a los actos del primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils, en recuerdo de las víctimas.