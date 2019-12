«Es fantástico encontrar, desde la diferencia, una ilusión que nos permita seguir unidos a todos»

Cuesta entender tanto despropósito, sobre todo porque en el sentir ciudadano hay coincidencia general en cómo debiéramos conducirnos, porque raro es encontrar a alguien que no coincida con la sentencia de Luis García Montero cuando afirma que la democracia debe hacerse dueña del sentido común para establecer una vida común con sentido.

¿Acaso hay alguien que no censure que los políticos mientan sin consecuencia y no asuman responsabilidad alguna por ello? ¿No deberían en ese caso perder su acta o su titularidad de representantes de los ciudadanos? Estoy seguro de que la casi totalidad de los ciudadanos españoles, salvo los beneficiarios, consideran que la política no puede ser una profesión y que no se debe aceptar un debate político en el que los intervinientes se interrumpan, se descalifiquen y solo les interese la bronca y el descrédito del otro, en lugar de escuchar para saber qué es lo que dice este o aquel.

Por activa y por pasiva, elección tras elección, los ciudadanos han dicho que hay que entenderse no separarse. Convendría, además, no olvidar que el problema del terrorismo de ETA era mucho más difícil de resolver que la situación en Cataluña y lo solucionamos. También entendemos que hay que buscar un equipo preparado para cada área, al margen del pesebrismo de los partidos, y que si algo no es ético es la corrupción. Por pura lógica, consideramos que a un proceso de diálogo nunca hay que ir con obstáculos sino a buscar puntos de acuerdo, por eso si queremos negociar, si realmente queremos conciliar bien, la base es plantear lo que nos perjudica a todos, porque el diálogo cabe siempre, si no cómo hemos logrado tener durante tantos años esta democracia constitucional. No todo es blanco o negro y es fantástico encontrar, desde la diferencia, una ilusión que nos permita seguir unidos a todos.

Todo lo antedicho, puro sentido común, se basa en palabras de Manuela Carmena dichas en una entrevista concedida al periódico El Mundo. Sentido común para establecer una vida común con sentido, volviendo a García Montero. Es decir, que prime el interés general. Otra cosa es encontrar a los actores que hagan de este una prioridad. Hasta la fecha están fracasando.