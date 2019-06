Un juego político complicado

Los partidos políticos no deben temer a las elecciones sino a gobernar. Me explico. Aunque se repitiesen los comicios o hubiese otra cita electoral a la vuelta de dos años pongamos por caso, difícil será que la legislatura se consuma por completo, los resultados serán similares a los de los últimos comicios. Es decir, unas siglas subirán más o menos a costa de las otras para finalmente dejar las cosas como estaban. Es la teoría de los vasos comunicantes. Rara vez asomará una mayoría absoluta como las de antaño. De hecho, en Canarias nunca la hubo, y ahora menos. Las reglas ya son otras. El sistema del 78 ha dado un paso cualitativo, ni mejor ni peor, está por ver, que nos lleva directamente a otra dimensión. Y lo de antes no volverá.

Esto hace que las organizaciones políticas sean más débiles. Ni el PSOE ni el PP lograrán aunar el espacio social que ostentaron durante el bipartidismo. Se gana pluralidad pero la competencia es mayor. Por supuesto, hay que tener buenos candidatos y cabezas de cartel de cara a la ciudadanía. Pero asimismo deben atesorar cuadros que sepan gobernar justo en un Ejecutivo multipartidista que lo hace más complicado y donde se requiere habilidades mayores.