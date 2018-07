Trabajadores del mundo

Otro debate es la calidad del empleo que se genera. Una cuestión que, en el fondo, enlaza con el dilema moral de distinguir entre libertad teórica y libertad real. Una cosa es que puedas por ejemplo casarte y divorciarte en varias ocasiones formando diferentes familias y otra distinta que puedas mantenerlas a todas en paridad económica. Y esto en el sector del empleo vendría a ser que una cosa es que el trabajador tenga posibilidad de cambiar de puesto de trabajo y ser representado y otra bien diferente es que la realidad le sea propicia. Y por muy bien que salga la EPA del horno, siempre habrá un segmento poblacional que será puro proletariado y preso de las circunstancias.

Con todo, mejor lo tienen los amparados aún en el corporativismo. Y no me refiero a los repartidores de agua en las islas (una imagen muy nuestra que no se da en la península) sino pongamos por caso a otros repartidores. Si estas jornadas han leído la prensa nacional se habrán percatado que hay un conflicto laboral en Madrid de primer orden a cuenta de los llamados ruteros que reparten la prensa a los quioscos en la capital. Sin quedar claro por la información contradictoria que se va conociendo si tienen una relación laboral o mercantil con la empresa Boyacá, llevan varios días realizando paros que de manera colateral inciden en pérdidas para los quiosqueros (que son otro poder en Madrid) y las cabeceras de tirada nacional; incluso, el periódico El Mundo destinó un editorial esta semana al asunto de marras. Estos ruteros tiran de corporativismo como lo podrían hacer los árbitros de fútbol (sin ellos no hay liga) y amén de esa presión simbolizan un mundo pasado en el que los conflictos laborales eran más iguales.