Sólo no es lo mismo que solo El triángulo «Sin la tilde, salvo que se haga una aclaración explícita, no hay modo humano de saber si estábamos ante un fenómeno del onanismo o de si estábamos abordando la situación melancólica»

Esta semana he alcanzado las 55 primaveras. Fui parte de la EGB de antaño, de cuando se ponía tilde a muchas palabras que ya van sin ella. 'Fué' aparecía en algunos libros que manejábamos de entonces, a pesar de que a priori desde 1959 ya no había lugar. También recuerdo haber visto la palabra 'pié' en negro sobre blanco.

Me cuesta escribir guion sin la tilde. Hasta 2010 era 'guión'. Tengo que pararme en más de una ocasión para obviar el impulso de la costumbre adquirida en las clases recibidas en los colegios Doctor Azofra del Campo y Antonio Zerolo.

Con la palabra solo, también en 2010 se dijo que la tilde pasaba a mejor recuerdo. Y por esas días escuché una queja de la polifacética Nieves Concostrina, en un programa radiofónico, donde dio un argumento válido para negarse a romper con la costumbre del empleo de 'sólo'. Era algo así la frase que empleó: «Tuve sexo solo seis horas». Y de inmediato invitó a los escuchantes a reflexionar sobre el significado preciso de lo expresado. Sin la tilde, salvo que se haga una aclaración explícita, no hay modo humano de saber si estábamos ante un fenómeno del onanismo o de si estábamos abordando la situación melancólica de alguien que estaba quejoso del paso del tiempo tras haber disfrutado en compañía de 360 minutos de relaciones íntimas. Y valiéndome de esta consideración, he seguido empleando la tilde cuando lo he considerado menester.

La RAE el jueves decidió dejar sin valor la medida de ajuste de hace trece años. Así, nuevamente todos escribiremos del modo correcto la palabra en función de si queremos que tenga valor de adverbio o presencia en calidad de adjetivo. Y también ha vuelto a considerar que éste, ése y aquél tengan reflejo al tratarse de pronombres. Es de agradecer que así sea, pues para ambigüedades ya nos basta la vida cotidiana.