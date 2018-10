Socialdemocracia, ‘light’, en tiempos del cólera

En pocos años hemos pasado del asalto al cielo al apoyo a unas cuentas públicas socialdemócratas muy, muy moderadas. Síntoma de madurez, tal vez, o simple baño de realismo que puede servir para mejorar las relaciones entre las izquierdas estatalistas en el próximo período y que ayudará a consolidar mayorías de progreso en las instituciones tras la cita con las urnas del próximo mes de mayo, un proceso que tendrá su antesala en las elecciones andaluzas.

Gobiernos de progreso ya existentes y parece que bastante consolidados -si hacemos caso de lo que han ido reiterando los más variados sondeos- en las islas, con el Cabildo de Gran Canaria -pese a la crisis interna de Podemos que dio al traste con el inicial acuerdo- y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como ejemplos más significativos.

Está muy bien que se diga ahora que hay que mejorar la vida de la gente con actuaciones concretas, que no solo de discursos vive el hombre y la mujer. Para eso está la política. Ayer, hoy y mañana. Y que los acuerdos se hagan con transparencia y participación de las bases. Tras leer su ratificación en los medios, claro.

Aquellas líneas rojas, aquellos bramidos de los barones territoriales, aquellas escenificaciones y chulerías, aquellas susanadas contra la línea de flotación de su secretario general, parece que han pasado, afortunadamente, a mejor vida, tras la más que meritoria resurrección de Sánchez y su llegada a La Moncloa. Abriendo la puerta a futuros entendimientos y a esa colaboración entre las izquierdas que ha venido defendiendo Iñigo Errejón.

Austeridad y recortes. El panorama ha cambiado sustancialmente. No sé lo que estarían diciendo los de Pablo Iglesias si estos presupuestos hubiesen sido presentados exclusivamente con el aval del PSOE. Pero intuyo que los calificarían de insuficientes y señalarían que no se aprovecha el buen momento económico. Que no se revierten con valentía y determinación las políticas de austeridad y recortes. Que no se afronta la pobreza ni se hacen mayores esfuerzos para combatir la violencia de género. Y que se plantea una política fiscal timorata, y que, en la práctica, no se impulsa una reforma que haga pagar más a los que más tienen y que evite los privilegios de las grandes corporaciones multinacionales. Y no faltarían a la verdad.

Por que lo cierto es que en muchos de los temas hay continuismo. Como en las pensiones, tras la enmienda del PNV que hizo rectificar a Rajoy en los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Asunto en el que hay que esperar prontas resoluciones en el Pacto de Toledo que garanticen su sostenibilidad en una sociedad envejecida y en la que la precariedad y los bajos salarios no ayudan al mantenimiento del sistema.

Las medidas en materia fiscal que se plantean en los PGE 2019 tampoco van a incrementar sustancialmente la recaudación, imprescindible para abordar un mejor funcionamiento de los grandes servicios públicos. No sé si por debilidad o por intentar atraer al apoyo a las cuentas públicas a fuerzas políticas como PNV y Pdcat que, especialmente esta última, se encuentran en el espacio del centro derecha.