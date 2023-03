La fuerza de las elecciones

Cuando parecía que la visita del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, iba a pasar sin pena ni gloria para dar solución a las colas a las puertas de los centros de atención al ciudadano del INSS nos enteramos del cese de la hasta ahora directora del organismo en Las Palmas, Silvia de la Hoz.

Una salida que está más que justificada por el maltrato que cada día reciben decenas de ciudadanos que solo pretenden que la administración les gestione un trámite para poder cobrar, por ejemplo, la jubilación y que para ello se ven obligados a hacer colas infames.

No es que Silvia de la Hoz fuera la que provocara las colas, que estaban ahí antes de su llegada, pero en los cuatro años que ha estado en el cargo la situación no solo ha mejorado sino que ha empeorado, lo que evidencia que no ha sido capaz de hallar una solución. De ahí que su cese se entienda perfectamente.

Sí llama la atención el momento elegido por el ministro, ya que ésta no era la primera vez que Escrivá venía a Canarias ni desconocía el problema.

Las organizaciones sindicales llevan más de dos años pidiendo el cese de Silvia de la Hoz, sin que hasta ahora se les haya escuchado.

Todo apunta a que la proximidad a las elecciones y la necesidad de apaciguar un grito social y un descontento, del que se ha hecho eco el propio presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el Diputado del Común, Rafael Yanes, y que podría llevarles a perder votos, están detrás del cese. Representantes políticos y sindicales han criticado en numerosas ocasiones la inacción del presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, y del delegado, Anselmo Pestana, para tomar cartas en el asunto y pedir en Madrid una mejora de la atención que reciben los canarios del INSS pero no ha sido hasta ahora, que quedan apenas dos meses para las elecciones, que se ha hecho algo.