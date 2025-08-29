Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La 'Yenka' en el reparto de los menores migrantes

La migración, al igual que la gestión de la DANA o los incendios de este verano son elementos que los partidos utilizan como arma política para la bronca, el enfrentamiento y la captación de votos. Nada más

Silvia Fernández Díaz

Silvia Fernández Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:06

El reparto de los menores migrantes de las islas y la tan estimada pero inexistente solidaridad territorial entre comunidades marcha en este país a ritmo ... de la yenka: izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás y al final y después de mucho movimiento, mucho paso, mucha declaraciónde unos y otros seguimos en el mismo punto. Hace más de año y medio que Canarias lleva pidiendo ayuda desesperadamente por la situación de colapso en la que se encuentra con los menores y aunque a nivel legislativo parece que ha habido avances, como la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería (que costó lo suyo), los chicos siguen en las islas.

