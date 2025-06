Ya es hora de planificar

Nada más y nada menos que 30 años ha tardado el Gobierno de Canarias en darse cuenta de la necesidad de planificar y diseñar la ... estrategia de hacia donde tiene que ir el archipiélago -su economía y su sociedad- para encaminarse con rumbo fijo.

Las islas han llegado al año 2025 ante una encrucijada. Los problemas estructurales que las islas arrastran desde hace tiempo sin que nadie haya actuado (todos los partidos han tenido ocasión de gobernar en estas últimas tres décadas), han llegado a su límite y han comenzado a estallar. La carencia de viviendas (en doble sentido: poca pública y sin aligerar trámites y burocracia para facilitar la edificación privada tras el estallido de la burbuja), el déficit en infraestructuras viarias, hidraúlicas y eléctricas (y no vale con decir que depende del Estado), el colapso en la sanidad, la educación y la dependencia, el desigual reparto de la pobreza y las vacantes en el empleo... son solo consecuencia de la falta de visión estratégica durante muchos años por parte de los gobernantes canarios. Los ciudadanos lo han ido llevando durante décadas pero es ahora, en 2025, cuando los problemas se evidencian.

El fuerte incremento del número de turistas, el crecimiento de la población, la globalización de la inversión han tensionado más el sistema, como por ejemplo con el precio de la vivienda, y han llevado a los canarios a la calle para exigir soluciones aunque con el tiro errado, ya que el problema no viene de fuera. No nos equivoquemos, los culpables de estos problemas no están ni en el turismo, ni en el inversor ni el que llega a residir a las islas sino de la falta de gestión y planificación durante años. La CCE lo dejó claro esta semana en su informe.

Hoy el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, presenta lo que ha dado en llamar 'oficina de prospectiva y pensamiento estratégico', con la que busca, como me explicaba alguien ayer, «poner las luces largas y anticiparse al futuro» que se quiere para Canarias.

Llega tarde pero confiemos en que cumpla su objetivo y algo cambie en positivo para la sociedad canaria, no limitándose ese nuevo ente a cuatro ideas recogidas en un informe que busca justificar el dinero que llega de Europa.