Sentencia polémica, respuesta inmediata

La mayoría de la sociedad española ha reaccionado con perplejidad e indignación a la sentencia de La Manada. En la última semana han sido numerosas las movilizaciones ciudadanas, los debates que pretenden contextualizar la actuación judicial y las propuestas de cambio para que no se vuelvan a repetir estas situaciones que ponen en grave peligro los avances que las mujeres han logrado impulsar en las últimas décadas. Y que ha sido cuestionado por colectivos de psicólogos y psiquiatras, asociaciones feministas, partidos políticos y hasta por Naciones Unidas.

«El Parlamento canario insta a la aprobación de enmiendas en el debate de las cuentas públicas estatales que permitan dotar al Pacto de Estado con los recursos imprescindibles para su puesta en marcha»

Reacción justificada. La reacción de protesta no ha sido tanto hacia los, más o menos, años que se ha condenado a los brutales agresores sino a la consideración de los hechos solo como abuso y no como violación. También al escándalo mayúsculo que ha supuesto el voto particular de uno de los jueces, que ni siquiera apreció delito alguno en los lamentables hechos.

Pero tras la airada y justificada protesta vienen otras tareas. Por un lado, la de su posible rectificación: la Fiscalía ha recurrido la sentencia al mantener su consideración inicial de que «los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual (violación) y no sólo de abuso sexual». Al igual que las acusaciones populares, tanto el Gobierno foral de Navarra como el Ayuntamiento de Pamplona.

Por otro, la de generar condiciones para que no se vuelvan a producir hechos similares. Es claro, en este sentido, lo que afirma la presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), Gloria Poyatos, que defiende una reforma del Código Penal «que clarifique el contenido de la ley, para que los casos no queden al socaire y la interpretación de género del juez». Solicita además al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que los jueces cuenten con la pertinente formación para evitar que los estereotipos les afecten. «Los estereotipos son inmunes a las leyes, pero quienes juzgamos no somos inmunes a los estereotipos», aseguró.

El impacto social que ha tenido la sentencia ha tenido su reflejo en el Parlamento de Canarias en una proposición no de ley (PNL) apoyada por todos los grupos de la Cámara. En ella se solicita la revisión de la tipificación de los delitos «contra la libertad e indemnidad sexual» en el Código Penal, clarificando su redacción y logrando «una mejor adaptación a la realidad social y el reconocimiento internacional de la calificación de la violencia sexual, limitando la posibilidad de interpretarla».