Veo al primer ministro británico Rishi Sunak hacer voluntariado y servir comidas a gente sin techo, como un camarero, con su delantal y sus guantes. Y me gusta que de repente un primer ministro se convierta en un empleado de un sin techo y lo haga con naturalidad. Todos quienes nos gobiernan deberían dedicar una jornada de ocho horas al año al voluntariado, a servir a los más vulnerables. Me gustaría ver a Pedro Sánchez en delantal haciendo lo mismo que Sunak, pero no diez minutos para la foto, sino una jornada de ocho horas. A Marlaska, ocho horas trabajando en una cárcel, hablando con los presos. A la ministra de Transportes, ocho horas conduciendo una furgoneta y repartiendo lo que sea por Madrid, o por Barcelona, o por Sevilla, o por Teruel. A Pilar Alegría, ocho horas dando repasos de matemáticas y lengua en cualquier barriada de migrantes. Al ministro de Cultura, ocho horas haciendo de guía en un museo, con altavoz en mano. A Carolina Darias, ocho horas en una ventanilla de un ambulatorio. A Reyes Maroto, ocho horas de recepcionista en un hotel de playa. Así con todos y todas. Así con los presidentes de las autonomías. A Pere Aragonès, ocho horas cantando villancicos en catalán medieval. Al Rey de España, ocho horas cantando villancicos en castellano medieval. Yo mismo, ocho horas limpiando las calles de Madrid con cubo y pala. Al presidente del Tribunal Constitucional, ocho horas fregando los suelos del Tribunal Constitucional. Si queremos que la gente vuelva a creer en la política, la política tiene que volver a la humildad.

Yo quiero ver a Pedro Sánchez y a Felipe VI dando comidas a los sin techo. Eso ahora es más importante que las palabras. Hay una gran novela de Miguel Delibes titulada 'Los santos inocentes'. Para que una sociedad como la española carbure y dé riqueza se necesitan a los santos inocentes: pescadores, limpiadoras, albañiles, fontaneros, camareras, enfermeros, campesinos, basureros, maestras, cajeras, recepcionistas, carpinteros, descargadores. Todos esos curros que dan miedo porque llevan dentro el sacrificio y el trabajo duro. Son los santos inocentes de este 2022. Son el trabajo manual. El trabajo de agacharse, el trabajo en donde se suda.

Quiero ver a Yolanda Díaz sirviendo comidas en un piso de acogida de mujeres, ocho horas. Ver a Félix Bolaños montado en una moto repartiendo pizzas por Vallecas, ocho horas. Solo ocho horas al año, no es mucho. Y volveríamos a creer en las instituciones.