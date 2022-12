Remover las entrañas

Fugazmente, pero ayer la isla de La Palma volvió a ser protagonista de los informativos nacionales. La Isla Bonita sigue rememorando fechas, relacionadas con la erupción volcánica, con la intención de no caer en el olvido y que nadie se olvide de ella. El 13 de diciembre de 2021, el tremor volcánico en Cumbre Vieja desapareció. Fue la primera luz de esperanza de una pesadilla que aún hoy continúa para muchas familias. Tras 85 días de actividad sísmica permanente, se produjo un respiro. Tras el análisis de los científicos, el 25 de diciembre se ratificó la noticia. El consejero portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, anunció el día de Navidad que la erupción había finalizado el día 13 de diciembre tras 85 días y 8 horas de actividad.

La Palma sufrió un revés inesperado, pero la naturaleza marcó el ritmo de los acontecimientos. 1.219 hectáreas arrasadas, 7.000 personas desalojadas, 1.676 viviendas afectadas y 73,8 kilómetros de carreteras dañados, un balance demoledor. Pero a día de hoy, la lucha continúa. La Palma necesita que nadie la olvide. Todos alaban el poder resiliente del palmero, pero ante la destrucción no es fácil alcanzar el anhelo, ni el ánimo.

Perderlo todo de la noche a la mañana no es fácil de asumir. La sociedad palmera se adapta a la situación, pero quien ha sufrido en sus carnes la devastación aún está inmerso en una dura pelea, así como los vecinos de Puerto Naos y La Bombilla que siguen sin poder entrar en sus domicilios un año después.

La Palma ya no abre informativos y ha desaparecido de la actualidad diaria, por lo que estas efemérides sirven para que su nombre no caiga en el olvido. Gestionar o seguir gestionando esta situación no ha sido, ni está siendo, nada fácil.

Pero solo deseo una cosa para los próximos meses. Los partidos políticos ven el mes de mayo como su horizonte, con el paso de los ciudadanos por las urnas. Los palmeros y palmeras necesitan fuerza y soluciones, y que nadie quiera utilizar esta tragedia como rédito electoralista. En La Palma se conocen todos o casi todos, por lo que ya pocos podrán engañar. Ayer La Palma sonó algo tras tiempo de un silencio mediático que no mitiga el dolor que se sigue teniendo, pero esa parte de la isla que quedó herida, con sus entrañas al descubierto, necesita ideas y proyectos sólidos que impulsen a una isla con futuro y porvenir. La Palma debe seguir dando ejemplo al mundo y que el mundo vea en la Isla Bonita un lugar atractivo para vivir nuevas experiencias.