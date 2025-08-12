Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Raquel Castro, Secretaria General JNC. C7

La juventud canaria busca soluciones donde otros solo ven problemas

Raquel Castro

Secretaria General JNC

Martes, 12 de agosto 2025, 12:40

Hay días que sirven para mucho más que para publicar una foto con un hashtag bonito. El Día Internacional de la Juventud debería ser uno ... de ellos, porque es un altavoz para quienes llevan años escuchando «eres el futuro» mientras el presente les niega una vida digna.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado muerto el vigilante del CEIP Poeta Francisco Tarajano, en Telde
  2. 2 Detienen a 10 personas en una operación antidroga en Gran Canaria
  3. 3 El juez autoriza la entrada en el búnker ocupado del Confital para recuperarlo para uso público
  4. 4 La ola de calor pierde fuerza en Canarias pero continúa
  5. 5 Detenida una mujer por supuestamente provocar un incendio y acabar con la vida de un hombre en Telde
  6. 6 Ramírez anuncia tres fichajes más y garantiza la continuidad de Mika Mármol
  7. 7 Detenidas tres personas e investigada otra por el crítico estado de un perro en Ingenio
  8. 8 Detenido por hurtar en una tienda de Triana a pesar de tener prohibido acudir a la zona
  9. 9 Muere el árbitro canario Pedro Hernández, olímpico en Los Ángeles 1984
  10. 10 Muere José Mateo Díaz, jurista de reconocido prestigio y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La juventud canaria busca soluciones donde otros solo ven problemas

La juventud canaria busca soluciones donde otros solo ven problemas