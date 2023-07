¿En verano o en otoño?

Cualquier visitante que llegue estos días a Las Palmas de Gran Canaria y transite por León y Castillo, por ejemplo, alucinará. No podrá creer que estemos en verano. Si en su tierra las estaciones del año siguen su habitual ritmo de vida, al comprobar cómo las calles están llenas de hojas secas, llegará a pensar que en la capital grancanaria vivimos ahora en otoño. Pero la realidad es que los árboles de la ciudad están secos y descuidados. Para todo hay excusa, pero si una ciudad está limpia, o no, se ve con rapidez. Les aconsejo que se den un paseo por León y Castillo, Paseo de Chil o Tomás Morales y comprueben su estado.

Los barrenderos y barrenderas se esfuerzan cada mañana en adecentar las zonas, pero por mucho empeño que tengan si sopla algo de viento las hojas vuelven a caer, porque el problema es de raíz. Árboles pelados de hojas, secos y sin cuidados, palmeras pidiendo ayuda por señas, parterres sellados sin que se puedan ver las raíces, muchos de ellos llenos de colillas ante la indecencia de los ciudadanos, bordillos de aceras repletos de malas hierbas, en imágenes que se perpetúan en el tiempo ante una dejadez que sonroja.

Reconozco que me encanta trotar y patear la ciudad como rutina, siempre que dispongo de tiempo libre, pero llega a un punto en el que lo anormal no puede convertirse en normal. Me niego a pensar que Las Palmas de Gran Canaria sea una ciudad sumida en el abandono, en cuanto a parques y jardines, pero la realidad así lo certifica.

Ahora estamos en una época en la quenuestros representantes públicos, como si de una moda se tratase, no paran de hablar de sostenibilidad, de cambio climático, de energías limpias, pero antes de todo esto hay que esmerarse al máximo en cuidar y adecentar nuestros parques, nuestras plantas y nuestros árboles, porque con un simple paseo por la capital grancanaria se podrían captar cientos de imágenes que no serían del agrado de nadie. Un mal funcionamiento de un servicio como éste lastra y daña la imagen de una ciudad. Hay que ponerse manos a la obra y tomarse en serio el cuidado de las zonas verdes y adecentar lugares llenos de malas hierbas que campan a sus anchas, como en bordillos de aceras o en las propias aceras que demuestran que por ahí no ha pasado ni un solo operario durante meses y meses.

A la espera de un milagro, continuaré con mi rutina habitual sorteando hojas de palmeras para no sacarme un ojo y pisando hojas secas.