Nace el 'parque Marrano'

En las mismas narices. A un paso de las Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ahí encontrarán un parque que es ... un pulmón deportivo de la ciudad echo un asco. El parque Romano, o 'Marrano' como le llamaré a partir de ahora, está inmerso en un abandono absoluto. La concejala de Deportes, Carla Campoamor, presumió hace unos meses de gastarse 42.790,85 euros en mejorar el pavimento y la realidad es que el firme está peor de como estaba, en una gestión nefasta. Le metieron un gol por la escuadra.

A este firme desastroso se le suma el lamentable estado de los parterres centrales, totalmente abandonados. El césped ya no existe, presentando una imagen deplorable. Desde Parques y Jardines, la concejala Gemma Martínez ha destacado que en los próximos meses se sustituirá el césped por plantas autóctonas con un sistema de riego por goteo. Habrá que esperar entonces. Los días van contanto. Pero el gran problema del parque 'Marrano' es su abandono, su dejadez. Ver su firme en la actualidad demuestra que no hay un seguimiento a lo que se realiza. Correr o caminar por esta pista de un kilómetro, que cada semana acoge a miles de personas que acuden a ella para ejercitarse físicamente, es hoy en día lo más parecido a estar en un barranco de nuestra isla.

Su imagen es patética. El descuido es absoluto. Unido a la demolición de la TAO -¿cuántos años estará esa zona como un descampado?-, el conjunto del parque 'Marrano' presenta un abandono reflejo de lo que sucede hoy en día en la ciudad. Y a esto hay que añadir, por el incivismo de las personas, el descalabro que presentan algunos de los aparatos existentes en la zona convertida desde hace unos años en un gimnasio al aire libre.

El parque Romano de Las Palmas de Gran Canaria, que incluso aparece como opción de ocio en la página web de Turismo de Gran Canaria para los visitantes que acuden a la capital, no puede convertirse en la ruina actual. Al político le interesa el deporte cuando el club llamado de élite, a golpe de subvenciones, gana un título y acude raudo y veloz a la foto de rigor. El parque Romano merece ser tratado como un pulmón deportivo de la ciudad y no como una zona ajardinada que se riega y poda de vez en cuando y punto.

Preocúpense de verdad del deporte, de cómo están sus instalaciones, en qué condiciones entrenan, etc. Si no han pasado por el parque Romano les invito a que vayan y alucinen. Por favor, no lleven zapatos ni tacones. Pónganse las playeras.