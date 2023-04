La gente no se chupa el dedo

Reconozco que estos últimos días estoy algo saturado. Se acaba la legislatura y llevamos una racha de inauguraciones, nuevos proyectos que ven la luz y promesas sin tino que asombran a más de uno. La respuesta es clara: hay elecciones a la vuelta de la esquina. No les voy a agobiar con la lista interminable de actuaciones que nuestros políticos han presentado en las últimas semanas, pero solo me voy a remitir al periódico del día de ayer.

No se trata de una función de magia del Mago Pop, sino de la realidad pura y dura. Empiezo con el relato de informaciones del día de ayer. El Campus Universitario de Tafira, ese que se colapsa desde hace años, ya tiene solución. El Cabildo presenta un proyecto de construcción de un nuevo carril de acceso sin tener que entrar en la rotonda de Lomo Blanco. La idea es que esto esté operativo en 2024.

La MetroGuagua sigue sin estar operativa pero ya luce una de sus parada, tras una presentación de lujo por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Estará obsoleta esta parada cuándo se estrene la MetroGuagua? Ahí lo dejo.

El Palmeral de Maspalomas, ese que ha estado años y años abandonado, tendrá miradores, zonas de descanso, zona infantil y hasta un recorrido biosaludable, tal y como presentó el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana con el Cabildo. Mientras que el Ayuntamiento de Ingenio presenta el futuro centro sociosanitario, o mejor dicho la parcela donde se ubicará. ¿Para cuándo? Esa es una pregunta sin respuesta.

Seguimos. Las primeras 134 viviendas sociales del milenio en Lanzarote estarán para estrenar en 2025, tras el anuncio y, por supuesto, presentación del Gobierno de Canarias en la isla conejera. Telde reabre el Corredor Paisajístico tras las tareas de mantenimiento, el Consorcio insular creará 363 nuevas viviendas públicas en El Secadero y La Feria, etc, etc.

Un sin parar. Y yo me pregunto. No hay ninguna opción de cambiar las leyes y que tengamos elecciones cada 12 meses. Así dispondremos de semáforos que funcionen, de parques modernos, de paradas de guagua supersónicas, de carreteras de 200 carriles, etc.

Llega mayo. Solo piensan en mayo. Muchos hacen quinielas y buscan sondeos y encuestas para intentar vaticinar quién podrá gobernar el Gobierno de Canarias, los Cabildos y los ayuntamientos. La incertidumbre es máxima, el nerviosismo se incrementa, pero el voto de cada uno sigue siendo la mejor respuesta.