Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arcadio Suárez
Tribuna libre

La subida de tasas aeroportuarias

Paulino Rivero

Paulino Rivero

Expresidente del Gobierno de Canarias

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:40

Hace unos días, el Consejo de Administración de AENA aprobó un incremento del 6% de las tasas aeroportuarias para el año 2026. La consecuencia de ... esta decisión ha sido una contundente reacción en tromba de todos los sectores económicos y sociales que, de una u otra manera, tienen que ver con el transporte aéreo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UD gana, golea y avanza
  2. 2 Le interceptan talando eucaliptos con una motosierra pese a la alerta por incendio forestal
  3. 3 Detenido en el Puerto de La Luz con 25 kilos de cocaína en el doble fondo de un vehículo
  4. 4 Tumban el recurso contra el Guiniguada y niegan el acceso a la valoración de las ofertas
  5. 5 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  6. 6 Gran Canaria es la olla de España con los 43,5 grados de Tasarte y este domingo llega lo peor
  7. 7 Madrugada infernal con más de 30 grados en varios puntos de Gran Canaria
  8. 8 Clavijo y Feijóo, juntos en Galicia
  9. 9 Los 49 polizones aseguran que saltaron a la gabarra en alta mar desde un cayuco que se hundía
  10. 10

    Un adolescente abre fuego y hiere a tres personas en Times Square

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La subida de tasas aeroportuarias

La subida de tasas aeroportuarias