Orgulloso de mi ciudad

A pesar de sus proyectos faraónicos sin terminar cuyos esqueletos suponen hoy la vergüenza de la ciudad, de los sonados casos de corrupción o de su escasa vida nocturna por la fina piel de algunos de sus habitantes -y eso que hace unos años era el epicentro fiestero del sureste-, siempre me he sentido muy arraigado a Telde. Es el sentimiento común, imagino, en la casa de uno. Pero hasta hace unos meses que empecé a cubrir su actualidad, no había sido consciente de la verdadera esencia del municipio en el que vivo desde que tengo memoria. Y lo que he descubierto, sobre todo durante el estado de alarma del que por fin nos despedimos (que no del virus, cuidado), ha hecho que me sienta aún más orgulloso de ser de aquí.