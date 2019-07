Ni un paso atrás

Ciudadanos consiguió este sábado el propósito que tenía marcado para el día del Orgullo. Que se hablara de ellos, enfundarse el disfraz de víctima e intentar dejar a los que de verdad luchan y han peleado décadas y décadas atrás por los derechos de los LGTBI, como opresores y nazis. Arrimadas se atreve, incluso, a tildar de fascistas a este colectivo, pero prefiere no poner etiquetas a los secuaces de su aliado Abascal. El partido de Rivera ha demostrado, desde su fundación, carecer de escrúpulos en el camino hacia sus objetivos. No importa los modos, solo el fin. Pactará con quien haga falta, caerá en contradicciones, faltará a sus promesas y se arrimará al mejor postor. «Estos son mis ideales, si no le gustan tengo otros», que diría Groucho Marx.