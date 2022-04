La moderación de Feijóo

Alberto Núñez Feijóo sigue por ahora a lo suyo: llegó a la presidencia nacional del Partido Popular en un momento traumático para esa formación y lo hizo avalado por la imagen de gestor con moderación ideológica, y no hay quien lo mueva de ahí un milímetro. Todo indica que no es casual y que su hoja de ruta a corto y medio plazo seguirá ese patrón.

Detrás de esa estrategia a buen seguro hay un análisis previo del momento que vive el país. En tiempos de turbulencias, calma y sensación de seguridad en quien tiene el timón, o aspira a tenerlo. Ese es el marco en que se mueve el dirigente gallego, que está empeñado en evitar el debate sobre si pactará con Vox o si cree posible un entendimiento con el PSOE que acabe forzando a los socialistas a cambiar de aliados a nivel nacional o autonómico. Feijóo no quiere hablar ni de lo uno ni de lo otro, pero sobre todo huye de la polémica en torno a Vox. La deja para sus barones territoriales, sobre todo después de ver lo que ha pasado en Castilla y León. Y lo hace a sabiendas de que quizás uno de los mayores errores de Pablo Casado fue entrar en el cuerpo a cuerpo con Vox y con Santiago Abascal, porque en esa batalla lo fácil es que se imponga el que grita más, que es precisamente la especialidad del partido de Abascal, Olona, Espinosa y compañía.

No faltan los que le echan en cara a Núñez Feijóo que le falta sangre o que parece un poco triste. Y es cierto que comparado con lo que se ha visto en los dos últimos años, parece incluso excesivamente mayor. Pero no es menos cierto que la batalla electoral puede cambiar de signo si se acierta colocando el foco en el centro y no tanto en los extremos, que es en lo que estamos ahora. Hubo un tiempo no tan lejano en que los estrategas lo tenían claro en las campañas: las ganaba el que se hacía con el espacio de centro, que teóricamente es el que reúne a mayor número de españoles.

En eso está Alberto Núñez Feijóo, en eso está la dirección nacional que está terminando de confeccionar y en eso parece estar también el PP canario, que ha dejado atrás la dependencia de Coalición y cierta tendencia a la teatralización excesiva para hacer de la moderación su denominador común. Resistir la tentación del exceso dialéctico y formal no debe ser fácil, pero eso sería más de lo mismo de lo que hacen Vox y otros partidos, de manera que esta apuesta del 'nuevo' PP puede dar resultados más que positivos. Veremos si contienen la tendencia a soltar el freno.