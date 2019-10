Más pobres que Cataluña

No vivimos en Cataluña, cuya grave crisis todo lo acapara; pero ese conflicto, aun siendo importante y de rabiosa actualidad, no debería difuminar cuestiones de vital importancia para todos, como esa miseria que se cronifica en las islas, donde dos de cada tres ciudadanos malvive y el 36,4% de la población, diez puntos por encima de la media nacional, está en riesgo de pobreza o exclusión social. Es bueno que, además de Cataluña, esté en la agenda esa circunstancia que señala que de esos 773.422 isleños vulnerables, según el reciente informe de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN), 186.000 sobreviven en condiciones de privación material severa, la cifra más alta de todo el país. Además conviene tener presente que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de estos años no solo no ha generado nada de desarrollo sino que, al contrario, ha empeorado las condiciones de vida de muchos colectivos.