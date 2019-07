Hemos vivido una etapa muy intensa en la última década. Los acontecimientos se precipitaron tras el 15M de 2011. Con la masiva ocupación de las plazas, de la reacción de jóvenes indignados ante la corrupción política, la falta de transparencia y las negativas perspectivas que presentaba su futuro. Como señaló en su momento Eugenio del Río fue «un clamor de una parte importante de las generaciones jóvenes –a la que se han sumado muchas personas de mayor edad–. Estas generaciones, pese al alto nivel de su formación, están condenadas a aceptar trabajos precarios que no corresponden a su cualificación o a percibir unos salarios especialmente bajos. También a independizarse muy tarde y a no encontrar una vivienda accesible y digna. El lema No somos mercancías encontró una rápida y vasta aceptación».

En las elecciones celebradas pocos meses después, en diciembre de 2011, el PSOE retrocedió significativamente en las urnas. Unos comicios que ganó un PP que alcanzó una rotunda mayoría absoluta, ayudado por la dura crisis económica y el manejo de esta por parte del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Aceptando el presidente socialista imposiciones como la reforma del artículo 135 de la Constitución, dando primacía al cumplimiento de la deuda y el déficit sobre los derechos sociales; una pactada de forma exprés con la derecha conservadora.

Un presidente, Zapatero, que impulsó importantes transformaciones en la igualdad entre hombres y mujeres, en los derechos de las personas LGTBI o en sacar adelante la trascendental Ley de la Dependencia, una de las leyes más relevantes de las aprobadas este siglo XXI, que convirtió en derecho ciudadano lo que antes era objeto de la caridad. Pero que ni pudo ni supo salir del naufragio de la brutal crisis económica y sus terribles consecuencias. No era fácil.

Se profundizó entonces, con la llegada de la derecha al Ejecutivo, en un período de políticas de austeridad, de profundos recortes en los servicios públicos, que perjudicaron gravemente a los sectores más débiles de la sociedad. En una reforma laboral que sus propios promotores caracterizaron como agresiva. En una etapa de transferencia de renta de los más pobres a los más ricos. En el rescate de los bancos, no de las personas. En un retroceso social del que aún no nos hemos recuperado.