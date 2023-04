Hace una semana el Instituto Canario de Igualdad (ICI) dio a conocer los resultados de un estudio sobre violencia estética: el 97,3% de las mujeres sufren presión estética, frente al 1% que aseguran amar su cuerpo, señalaba en las conclusiones.

Ni la edad ni el dinero libran a las mujeres de esa presión. Este viernes, la cantante Karol G lo denunció en sus redes sociales. La revista GQ le dedica su portada y la cantante hizo un posado para ello. Lo que no imaginaba era que iban a retocar esa fotografía hasta el punto de que, según dice ella misma, no se reconoce.

«¡No sé ni por dónde empezar este mensaje … Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural», escribió.

Suele ser común entender la belleza como un ente con vida propia que existe por encima de gustos y creencias. Y así se reproduce socialmente generación tras generación. Pero no es más que un estereotipo que se hace pasar por verdad. Que una conocida cantante denuncie públicamente esta manipulación y cuelgue, junto a esa portada que la «embellece», una fotografía suya sin filtros ni retoques expresa bien la enormidad del gigante al que hay que enfrentarse. Muchas jóvenes -la presión estética también la sienten los hombres, pero en mucha menor medida-, sufren trastornos alimentarios, depresión o bullying por su físico. También mujeres adultas y mayores. Mujeres dispuestas a soportar dolor para amoldarse a lo que se espera de ellas. Que hoy sean más las que se rebelan que las que lo aceptan significa que el feminismo ha logrado derribar otra gran muralla.