Ahora que ha habido quienes han decidido silenciar los aplausos, al tiempo que aúpan el ruido ensordecedor que encorajina la política; ahora que avanzamos en la desescalada, que la curva de contagios y muertes se ha invertido, que cautelosos atisbamos reencuentros y empezamos a asomar la cabeza tras casi tres meses de confinamiento y pavor; ahora, como antes, además de los premios, deben atronar los aplausos para cuantos combatieron, hasta con la vida, para que la pandemia no fuese más cruenta. Ahora que unos andan obsesionados con erosionar el poder y otros con mantenerlo y no enmendarlo, han de batirse más fuerte las palmas para que todos esos esenciales que trabajaron hasta la extenuación para frenar el virus sepan que los queremos mucho, que no los olvidamos, que el compromiso con la sanidad pública tiene que ser innegociable y que nunca más podemos obligarles a ser nuevamente héroes. A ellos les debemos que las lágrimas de ayer sean risas mañana.