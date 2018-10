Las distracciones de la política local

La política local de hoy en día es de cartón piedra, es un decorado artificial de postureo ideológico vacuo

«Hoy la política local está muy politizada». Esa es su forma de decirlo, con el talante empático y diplomático que le ha granjeado tantas simpatías en Telde. A mí me gusta ir un poco más allá. A mi juicio, la política local de hoy en día es de cartón piedra, es un decorado artificial de postureo ideológico vacuo que se distrae en la polémica buscada y en la crispación populista. No sé si Artiles lo sabe, porque ya no frecuenta tanto los plenos de lo que él llama la casa de todos, pero ahora los concejales, más que intervenir en el debate, lanzan soflamas, usan sus discursos como poses publicitarias, estudiadas para el aplauso facilón del público amigo, que, por cierto, es el único que suele venir a las sesiones. A la gente común no le interesa lo más mínimo lo que allí se debate, porque, primero, es mentira que haya debate. Los votos los traen programados desde casa. No le dan oportunidad al diálogo o al consenso, y para colmo, caen en el quiero y no puedo. Confunden un pleno de pueblo con una cámara de diputados porque al final hablan más del sexo de los ángeles que de lo que sufre la calle. Les encanta escucharse a sí mismos, pero se escuchan poco entre ellos. Ojalá cambie.