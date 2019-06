La voz del currela, cuanto más alta, mejor

Por sus pintas los medios le llaman el Rastas con una naturalidad preocupante, y a escondidas sus enemigos ideológicos se burlan de él con apodos más hirientes en una oda a los prejuicios: perroflauta, mendigo, vagabundo... Él prefiere currela canario, porque es lo que es. No le preocupan esos ataques, ni le van a hacer cambiar, aunque por las redes ya se haya hecho viral un vídeo suyo ralentizado para que parezca que está colocado. Sabe que la tempestad, ahora que es el número tres de Podemos, no va a arreciar.

Cuando Alberto Rodríguez entró por primera vez en la Cámara son su look tan particular no pasó desapercibido, y menos para los estirados parlamentarios del PP. «A mí me da igual que lleve rastas, pero que las lleve limpias para que no me pegue los piojos», dijo entonces Celia Villalobos preocupada por la higiene del tinerfeño. Dos años después Rodríguez despidió a un compañero de partido de la diputada, Alfonso Candón, en un tono bien distinto: «Lo vamos a echar de menos. Es una buena persona y le pone calidez humana a este sitio». Les dejo a ustedes interpretar las diferencias, porque esto ya no es una cuestión de ideología o vestimenta. Es una lección de vida.