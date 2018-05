La vida en dos ruedas

Un fin de semana intenso en el circuito de Jerez. Una monstruosa maquinaria que funciona como un reloj. Una ciudad de motos en la que se cuida hasta el más mínimo detalle tanto por la organización.

Un escaparate al mundo con dos ruedas en la que los pilotos son los grandes protagonistas, pero que en lugar de deidades o los súper hombres que son, se muestran frágiles y cercanos con los amantes de las motos. Lo comprobamos en el meet and greet con Jorge Lorenzo en la flamante casa de Ducati. Apesadumbrado, no vaticinaba nada bueno el 99. No se equivocó. «Tiene que pasar un milagro para que gane la carrera», repetía una y otra vez tan humilde como poco optimista. Le pregunté sobre su pesimismo, y su respuesta fue tan sorprendente como clarificadora: «Cuando a Messi, el mejor del mundo, lo colocas en el centro del campo, no deja de ser el mejor, pero no juega tan cómodo como cerca del área. Así me siento yo, al haber cambiado de moto. Necesito tiempo para adaptarme a las nuevas circunstancias», aseveró prometiendo al tiempo batalla. Claro y alto. No es falsa humildad, sin eufemismos ni excusas futboleras. Lorenzo en estado puro en un mundo en el que el trabajo de equipo es tan importante como el piloto aunque él solo se enfrente al asfalto.