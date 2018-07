La memoria histórica del señor Casado

El señor Casado Blanco es uno de los dos aspirantes a la presidencia nacional del Partido Popular. Por tanto, si la obtuviera sería el candidato a la correspondiente del Gobierno de España. Todo, por supuesto, en su legítimo derecho. Pero lo desequilibra la Memoria Histórica.

A veces parece que su contrincante por la diestra no es la señora Sáenz de Santamaría... sino el señor Rivera Díaz, presidente de Ciudadanos y con manifiesto rigor ultraconservador. Así, sucede que las convicciones políticas del joven catalán fuerzan al aspirante del PP a mostrarse tal cual es, a un giro radical ajeno ahora a sus iniciales posicionamientos.

Estos –anteayer racionales, apacibles, a veces osadamente progresistas cuando no revolucionarios dentro del PP- ya no son los de hoy ni mucho menos los de mañana, pues su gradación descendente lo está llevando hacia el extremo contrario. Y lo opuesto (dejemos a un lado matizaciones lingüísticas) a racionales es pasionales, lo ajeno a la razón.

Y la razón, además, es la facultad de discurrir, capacidad limitada al ser humano. Por tanto, un aspirante a la presidencia del Gobierno de España no puede ser subyugado por inflamadas efervescencias, pues las que dominan actualmente al señor Casado lo aproximan –tal parece- a silenciados mensajeros de (De)Formación del Espíritu Nacional, la obligatoria asignatura presente en el Bachiller franquista e impartida por mandos de Falange Española y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista.

Viene a cuento lo anterior por las declaraciones del señor candidato en un mitin electoral o, acaso, alba ideológica. Convencido de su victoria sobre la señora Sáenz de Santamaría -inmediatamente después del dieciocho de julio- algunos mensajes son de impacto pasional y, a veces, con preocupante vibración. Así, por ejemplo, dijo: «La mayoría de jóvenes son del PP y aún no lo saben. Los de izquierdas son unos carcas, están todo el día con la fosa del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica».

Sobre lo primero, ninguna originalidad: hay larga experiencia acumulada desde la etapa franquista. Aproximada afirmación escuché un día cuando algún mando del Frente de Juventudes pretendió convencernos a un puñado de pollillos para que ingresáramos en la paramilitar organización falangista: «Todo joven de bien, temeroso de Dios y de las hordas marxistas, siente como suyo el ideario joseantoniano aunque todavía no lo sepa». ¡Y bien que no lo sabíamos! Pero por no saber, tampoco llegábamos a entender qué era aquello de «las hordas marxistas» y «el ideario joseantoniano». No me duele confesarlo: a los doce añitos de pueblo no tenía ni idea, infeliz criatura. ¡Iluminado señor Casado!