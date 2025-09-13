Fueron quizás menos de los que se esperaba. Pero quienes asistieron a la asamblea hecha en la noche del jueves, tengo entendido, estuvieron abiertos a ... proponer, debatir y confrontar; permitiendo con ello que pudiera darse un encuentro enriquecedor. Y con ellos David de Vera, a fin de cuentas alcalde de todos los que residen en la capital de Fuerteventura.

La mera presencia del regidor da fe de que lo que el tema tiene empaque. Recuperar la distinción de Puerto de Cabras, perdida hace varias décadas atrás, en pleno apogeo del franquismo, es para al menos considerar. Valoró en la cita Jesús Giráldez, portavoz de El Efequen, que la cabra es «un animal simbólico del que deberíamos estar orgullosos en Fuerteventura, y no avergonzados». Y cabe tener presente el añadido de que Puerto de Cabras aparece por vez primera en un mapa del cartógrafo veneciano Giacomo Giroldi fechado en 1426.

Ha publicado la agencia EFE que la idea es llevar la propuesta hasta el Ayuntamiento. Y con tiempo y maneras, a través del reglamento de Participación Ciudadana, intentar que pueda celebrarse una consulta popular, para que sean las personas que tienen arraigo en el municipio capitalino quienes decidan si quieren seguir con la identificación de Puerto del Rosario o si prefieren recuperar el apelativo primitivo.

Estamos aún al comienzo de lo que espero sea una propuesta de interés para todos los que habitan en Fuerteventura. Y puestos a enriquecer, el Cabildo bien que podría ser partícipe; al igual que también se podrían dar opciones a los cinco municipios majoreros ajenos a la capital. A fin de cuentas, en juego está el sentimiento de identidad de la isla entera. Y dejando de lado el resultado, que sirva la iniciativa para conocer y apreciar más y mejor el terruño en el que convivimos.