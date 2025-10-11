Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 11 de octubre de 2025
Funeral del expresidente canario Manuel Hermoso, en imagen de archivo. C7
El triángulo

10 días son 240 horas

«Por favor, hablen, traten, discutan, negocien. Den soluciones del tercer milenio»

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:58

Comenta

Cada persona es un mundo. Y ni siquiera somos iguales ante momentos adversos o dichosos en plena adolescencia, alcanzada la mediana edad o cuando se ... anda en fechas de tener descendencia de tercera o cuarta generación. Con tantas posibles singularidades, no obstante, no creo que sean muy diferentes los sentimientos de pena, desánimo, dolor e insatisfacción llegado el momento de tener que hacer frente a un periodo de duelo, por la pérdida de un ser querido. Quien lo haya sufrido en sus carnes, sabrá que durante un tiempo cuesta ordenar ideas y sentimientos, en el rango emocional. Y si de papeleos se trata, igualmente entra uno en un universo donde el tiempo adquiere enorme relevancia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet lanza una advertencia sobre el fin de semana en Canarias
  2. 2

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  3. 3 Nueva detención en la operación Íncubo, que investiga la explotación sexual de menores
  4. 4 El detenido por la agresión en Rafael Cabrera queda en libertad provisional al no comparecer la víctima
  5. 5 La Guardia Civil detiene al autor de un robo con violencia a un taxista en Vecindario
  6. 6 Los bomberos se encadenan en el Ayuntamiento: «No es una huelga, es desesperación»
  7. 7 Teodoro Sosa: «Espero que haya sensatez en Valsequillo»
  8. 8 Un hombre es detenido por robar dos días seguidos en la misma tienda de ropa de Triana
  9. 9

    La opositora venezolana María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en la clandestinidad
  10. 10 Dani Martín se suma al cartel del Granca Live Fest 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 10 días son 240 horas

10 días son 240 horas