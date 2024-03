Jóvenes entre basura

Es cada vez más habitual ver a los jóvenes inmigrantes que llegan a Canarias rebuscando entre los contenedores de basura de la capital grancanaria, con la esperanza de encontrar algo para comer, alguna prenda para ponerse o algún calzado que les aporte algo de dignidad. Es una imagen terrible, dantesca, que golpea directamente al alma de quien tenga algo de humanidad.

Lo mismo ocurre en los supermercados, donde muchos de los jóvenes esperan por fuera a que alguien les saque algo de comer, o directamente dentro, deambulando por los diferentes pasillos y pidiendo discretamente a los clientes que si le pueden pagar lo que llevan en la mano, que suele ser algo de pan o bollería. Me ocurre cada vez que voy a comprar. De mi casa al súper, en La Isleta, el desolador panorama de los contenedores de basura. Dentro del negocio, otros tantos de manera discreta, para que no los expulsen. ¿Cuál es la situación de todos estos chicos en sus respectivos centros? ¿Por qué tienen que meterse en contenedores de basura para buscar algo de comida? ¿Quién debe asumir este fracaso sin paliativos e inhumano?

Es otra de las caras de un problema que afecta a miles de mujeres, hombres, jóvenes y niños, que salieron de su tierra buscando una vida digna, arriesgaron su vida mientras otros muchos murieron, para acabar entre basuras y en tierra de nadie, en un lugar en el que no quieren estar. Esto no va de solidaridad entre comunidades, que ya ha quedado claro que no existe. Esto es un problema europeo, que requiere de una estrategia seria y humanitaria, porque esto también es una emergencia que vivimos de cerca.