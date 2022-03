En inmigración el PSOE debe fiarse del PP

Este no puede ser un articulo de pinión 'breve', y por ello pido disculpas, pero es que la inmigración en Canarias no está siendo un asunto«breve». Por desgracia, la política migratoria del Gobierno de España en los últimos años se ha caracterizado por su falta de coordinación, los numerosos bandazos y las constantes rectificaciones. Hasta el punto de que hoy nadie sabe cuáles son las líneas de actuación de este gobierno en materia de inmigración.

Derivada de esta falta de política migratoria, Canarias está viviendo una grave situación al haberse convertido en una de las puertas principales de entrada a Europa de la inmigración irregular por vía marítima.

El archipiélago canario está siendo el epicentro de una crisis migratoria procedente del continente africano sin precedente en la última década. La llegada masiva de miles de personas al archipiélago, en condiciones infrahumanas y con alto riesgo de pérdida de vidas, ha alcanzado niveles insoportables para cualquier territorio normal, máxime en territorio insular, fragmentado y ultraperiférico como el de nuestras Islas Canarias. No podemos perder de vista, que en términos de perdidas de vidas, este drama es el mayor que tiene Canarias en este momento, ya que en nuestro mar han muerto más de 4.000 almas inocentes. Nos podemos engañar, y pecar de buenísimo, pero eso solo nos llevará a la melancolía y a la frustración de estas personas, porque la realidad es que no tenemos la capacidad para atenderlos y recibirlos.

En el año 2020 llegaron al archipiélago canario más de 23.000 personas en patera y el año 2021 la situación no mejoró, teniendo unas cifras prácticamente iguales con más de 22.000 llegadas. El año 2022, en el mes de enero y febrero se ha superado todos los record, desde que hay registro.

La política de campamentos no puede ser la única solución al drama de la inmigración y hasta este momento es lo único que estas personas, principal preocupación de todos, y el conjunto de Canarias después, están recibiendo. El Gobierno de España ha acabado convirtiendo a Canarias en un gran campamento de inmigrantes.

A este problema hay que añadir el colapso que supone la atención a los menores no acompañados y es que el Gobierno de Canarias ha lanzado un SOS al Estado, porque no le queda ya ni un solo recurso para seguir acogiendo con dignidad a los menores que no dejan de llegar en pateras, hasta el punto de que advierte de que, probablemente, el próximo que desembarque tendrá que permanecer en una Comisaría, por falta de prevención del gobierno autonómico.

Ángel Víctor Torres y Noemí Santana, se llevan ahora las manos a la cabeza por el colapso, pero la pregunta es ¿Qué hicieron con el informe del Defensor del Pueblo, que alertaba de que situación iba a colapsar hace más de un año? No hicieron nada y no tomaron ninguna medida adicional.

El Partido Popular lleva denunciando la situación desde diciembre de 2019, advirtiendo que la situación iba a colapsar y el PSOE nos llamó alarmistas. No fuimos los únicos, y es que, el propio Frontex en febrero de 2020, alertó al Gobierno de España, que la llegada sería de manera masiva. Lejos de poner soluciones adicionales, ocultaron el informe a la luz pública.

Nueve meses ha tenido el PSOE congelada, en el Senado, la ponencia que estudia las migraciones y que sirve para elaborar un documento que sirva como antesala para legislar en esta materia. Hemos propuesto numerosas medidas para mejorar la situación y nuestra sorpresa fue mayúscula cuando los socialistas nos comunican que no iban a incorporar ninguna de nuestras propuestas.

No solo lo han rechazo en la ponencia, sino que esta misma semana han votado en contra de nuestras propuestas, en el mismo pleno del Senado. Creo que es importante que todos los canarios conozcan que propone el Partido Popular, para que no se nos tache de que solo criticamos y no proponemos. Proponemos porque ya hemos demostrado, en gobiernos anteriores, que hay una alternativa al caos actual. Con el PP en el gobierno solo llegaban a Canarias una media de 470 personas al año, esa cifra con los socialistas en el Moncloa, se ha elevado a una media de 20.000.

¿Qué propone el Partido Popular?

Proponemos que se aplique la ley en vigor, es decir, que los inmigrantes que entren en España por vías no habilitadas a tal efecto o se encuentren en situación administrativa irregular y sean interceptados por la autoridades policiales, se les aplique el procedimiento de devolución inmediata a su país de origen o tránsito, de acuerdo con los acuerdos bilaterales suscritos por España con terceros países para el control de los flujos migratorios irregulares, y, si no se hiciese efectiva la devolución en un periodo de 72 horas, se le tramitará el correspondiente expediente de expulsión, ordenando su internamiento en los CIES (centros de internamiento de extranjeros) hasta un período máximo de 60 días, como marca la normativa, en tanto se tramita este y se hace efectiva la expulsión.

Como ya ha denunciado la propia Guardia Civil, en el Parlamento de Canarias, solicitamos incrementar los medios humanos y materiales de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Salvamento Marítimo que prestan sus servicios en las fronteras españolas, tanto marítimas como terrestres, para hacer frente a la llegada de inmigración irregular.

En Canarias se debe cumplir con la temporalidad de la estancia de los inmigrantes en los centros de acogida, nunca superando el máximo de un año, y reducir el número de personas acogidas, respetando sus capacidades máximas. Nos oponemos que en Canarias hayan 7.000 plazas fijas, porque eso nos convierte en un gran llamamiento a toda la costa africana.

Por otro lado, debemos acometer los cambios normativos necesarios para habilitar un procedimiento legal a través del cual menores y adolescentes no acompañados que se encuentren en situación de desamparo en España, y cuyos padres estén perfectamente identificados en su país de origen, puedan ser repatriados a su seno familiar con todas las garantías legales en atención al interés superior del menor.

Además y siguiendo el mandato del Senado acordado en la Comisión de Trabajo, Inclusión Seguridad Social y Migraciones, el Gobierno de España debe recuperar la Comisión Delegada para las Migraciones conformada por los Ministerios competentes (Interior, Exteriores, Defensa y Migraciones) y coordinado por el ministerio de presidencia, con el fin de anticiparse a situaciones y momentos críticos que pueden producirse cíclicamente en el ámbito de las migraciones, estableciendo para hacer frente a ellos planes específicos.

Por último y no por eso menos importante, sino todo lo contrario, el Gobierno de España tiene la obligación de aumentar urgentemente la presión diplomática, con todos los países de la costa africana, especialmente con Marruecos, y la dotación de medios para la lucha contra las mafias en origen que trafican con la necesidad de los inmigrantes, cometiendo delitos contra los extranjeros por tráfico de personas. La vía diplomática y de seguridad debe aplicarse lo antes posible, y volver al los acuerdos bilaterales, con los que el gobierno de Mariano Rajoy consiguió que la inmigración no fuera noticia todos los días en nuestro archipiélago.

El Partido socialista debe saber, que si aplica estas medidas, la situación va a mejorar, pero para eso deben dejar de lado el sectarismo y el partidismo. Es la hora de actuar y mejor hoy que mañana.

Sergio Ramos. Senador por Gran Canaria