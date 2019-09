Hagan el favor, hagan caso al pregonero

Porque me pilló lejos, si no habría aplaudido con las mismísimas orejas al pregonero de las fiestas del Pino de este año. «Creo sinceramente que el día que desaparezcan las sillas de protocolo que se instalan en la plaza, que no dejan ver bien a los que están detrás y que permiten este trasiego interesado, le haremos un favor a la romería-ofrenda». Amén. Fue una de las reflexiones-propuesta que hizo este año el verseador y licenciado en Filología Hispánica Yeray Rodríguez sobre cómo repensar la romería-ofrenda de cada 7 de septiembre.

Y dijo más. Deslizó una educada y serena crítica a «las autoridades y demás familia que hacen un viaje circular, entre carreta y carreta, como no queriendo dejar de salir en las cámaras que apuntan a la plaza y a las que, por desgracia, se les suele dar más importancia de la que tienen». Salva de sus certeros dardos a los alcaldes y concejales que lideran la comitiva de sus pueblos, al primer edil anfitrión, al de Teror, y al presidente del Cabildo, pero señala con claridad meridiana al «desfile paralelo de saludos, intereses y de eso que se ha dado en llamar postureo que no ayuda a que los más pequeños, y diría también que los más grandes, entiendan qué estamos haciendo». Cuánta razón, amigo Yeray.