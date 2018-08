Fútbol en horas lectivas

No digo que haya que dedicarle más tiempo que a la enseñanza de la lengua, las matemáticas o, en fin, los idiomas extranjeros. Pero, por su relevancia indiscutible, por sus consecuencias formativas, tampoco menos. Más horas que a la filosofía, de más que dudoso impacto práctico, que no les abrirá puerta alguna en el competitivo mercado laboral, que les aporta peligrosas referencias éticas que pueden resultar inadecuadas, convirtiéndose en verdaderos obstáculos para su futura supervivencia en la selva mercantilista, por supuesto.

Inversión de futuro. Se trata, en el fondo, de una inversión a medio y largo plazo. No todos, ya lo sé, llegaran a jugar en la Liga, la Premier o el Calcio, no todos llegarán a ser germanes, valerones o silvas, pero sí lo logrará un porcentaje nada desdeñable -mayor entre más amplia base se disponga y buen trabajo de formación se realice- que tendrán sustanciosos ingresos y aportarán significativas cantidades a la Hacienda canaria o a la del conjunto del Estado, como hacen sin trampas los grandes cracks futbolísticos. Otros se tendrán que conformar con unos sueldos más ajustados en la segunda B o en equipos de regionales. O podrán derivar su afición futbolera hacia el arbitraje, comentaristas en radios y televisiones, agentes de futbolistas expertos en la intermediación en fichajes o, incluso, la formación como monitores y entrenadores de fútbol en los colegios e institutos. Tanto chicos como chicas.

Cierto es que habrá alumnos y alumnas que, aunque nos pueda parecer extraño, hay gente muy rara en todas partes, no aprecien esa oportunidad única que se les brinda y no deseen jugar al fútbol. Y que prefieran llevar a cabo otras actividades, deportivas o no; o, simplemente, intenten escaquearse de cualquier actividad. Habría que buscar una especie de asignatura alternativa para que hagan algo de provecho en esas horas: boliche artístico, introducción a la piola o historia del calimbre, por poner algunos ejemplos.

Alguno me argumentará que el fútbol bastante difusión recibe en los distintos medios de comunicación. Que tenemos fútbol hasta en la sopa. Y que hay una oferta suficiente para su práctica por los niños y niñas de todas las edades en los distintos clubes diseminados por toda Canarias. Que el sistema educativo debiera impulsar la actividad física frente a los riesgos del sedentarismo y que, en todo caso, debería promocionar deportes minoritarios o los deportes autóctonos, que corren peligro de extinción. Ganas de incordiar, seguro.

E incluso más de uno me acusará de ser un caprichoso por tratar de introducir en las escuelas algo que ya forma parte de la vida cotidiana de los niños y jóvenes, que ya dedican muchas horas semanales a esta actividad sin que haya que forzar, además, la búsqueda de tiempos para su realización en el ámbito escolar. Y que mi propuesta se parece a la que hace el Gobierno de Canarias con relación a los videojuegos en las aulas. Ni de coña admito que se me acuse de plagio. En mi planteamiento, al menos, no solo se mueven los dedos en una maquinita. Y, salvo alguna inevitable lesión, no colaborará al mal estado de salud de nuestros adolescentes de hoy, nuestros adultos de mañana. He dicho.