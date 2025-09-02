Pinceladas sobre el órgano de tubos

Es un instrumento de viento, con cientos o miles de tubos dentro de un mueble o caja y que necesita del aire para que se ... produzca el sonido a través de esos tubos. Con solo mirar estos órganos en catedrales, templos o salas de concierto, sin escuchar aún sus sonidos, produce en nosotros asombro y admiración por la belleza y el esplendor que emanan de la armonía y majestad de esos vistosos y largos tubos de metal, simétricamente colocados, que lucen bien visibles en las fachadas de los órganos, una verdadera joya artística. Pero la mayoría de sus tubos no se ven porque están en el interior del mueble, y pueden haber cientos o miles.

El órgano de Filadelfia en EEUU tiene 28.000 tubos, uno de los más grandes del mundo.

Ya hay noticias de este instrumento en la antigua Grecia (s. lll A.C.). Hasta el siglo XlX los órganos se construían con un fuelle, a veces dos, anexos al mueble, para que un fuellero los utilizara para proveer de aire al órgano. El sonido se produce insuflando aire en los tubos por medio del fuelle, que desde hace tiempo, ya ha sido sustituido por un motor eléctrico. El aire proveniente del fuelle o del motor eléctrico entra en una caja que se llama el secreto, sobre la cual están apoyados los tubos y cuando el organista utiliza los registros o tiradores, que están situados a ambos lados de la consola del teclado y toca las teclas, bien manuales o del pedal, entonces un sistema de palancas abre unas correderas y deja pasar el aire hacia los tubos, produciéndose el sonido previamente elegido por el organista.

Los tubos están hechos de aleaciones de estaño, plomo, cinc o metal. Al principio los órganos tenían un solo teclado, más tarde se construyeron con dos y hoy día los podemos ver de cuatro, cinco o siete teclados.

El órgano ha sido considerado el rey de los instrumentos, porque es una verdadera orquesta, por la variedad de sonidos que tiene. El sonido del órgano de tubos puede lograr que el espíritu del oyente se eleve a niveles más elevados de goce, paz y armonía universal.

¿Quién no ha vibrado oyendo en el órgano una coral, una tocata o un preludio de J.S. Bach?

La música es un lenguaje universal, une a la humanidad, no tiene ideologías políticas, ni religiosas. De hecho, el amplio repertorio de música sacra de Bach y Haendel, sus oratorios, inspirados en textos bíblicos, se escuchan en todos los templos católicos del mundo, sobre todo en Semana Santa. Y sin embargo, Bach y Haendel no eran católicos, sino luteranos.

Pero, qué importa eso? Su música eleva el espíritu del oyente y lo acerca a Dios, según han manifestado millones de personas que los han escuchado a través de los siglos.

Los grancanarios tenemos varios órganos de tubos en diferentes lugares de nuestra isla. En la ciudad de las Palmas, en la iglesia de San Francisco podemos ver y escuchar un órgano español, fabricado en la organería Amenzúa en Guipúzcoa, en 1921; el órgano de la iglesia de Santo Domingo, fabricado por el cordobés Antonio Corchado en su taller de La Laguna, en Tenerife, e inaugurado en 1793.

Los órganos alemanes de la marca Walker en las iglesias de Gáldar y San Mateo y el de Valleseco, de origen alemán también, comprado en Hamburgo en el siglo XVIII; el órgano inglés de la basílica de Teror, adquirido en Londres en 1898; el órgano italiano de Guía, inaugurado por el compositor Saint Sáenz en enero del año 1900.

Hay más órganos de tubos en nuestra isla con sonidos maravillosos; el de la catedral, el del templo Ecuménico, el de la iglesia del Pino, el de San Telmo, el de Telde, el de Aguimes, o el del Auditorio Alfredo Kraus, el más grande de todos, con 2800 tubos.

A los amantes y no amantes de este instrumento les recomiendo que asistan siempre que puedan a algún concierto que se anuncie, pues seguramente saldrán reconfortados y maravillados de los hermosos sonidos que produce el órgano de tubos.