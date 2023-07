Tres apuntes para abrir la semana

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Un debate de altura (ojalá). Se supone que España entera estará hoy pendiente del debate televisivo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, un cara a cara digno de un sistema presidencial en un país que no tiene precisamente un modelo de esas características. El escenario es un plató de Atresmedia, el grupo mediático elegido por ambos contendientes, se supone que por aquello de que Antena 3 lleva más de un año como líder de audiencia y porque los presentadores (Vicente Vallés y Ana Pastor) simbolizan para muchos las críticas a Sánchez (el primero) y a Feijóo (la segunda). Son tantas las expectativas generadas que no es descartable que al final haya algo de decepción. Es lo que pasa cuando se coloca el listón en la estratosfera. En todo caso, ojalá tengamos un debate de verdad, y no un encuentro encorsetado por los turnos y los tiempos pactados. Como también ojalá haya altura de miras y cortesía no exenta de beligerancia: se puede ser crítico con el rival sin necesidad de perder la caballerosidad. Bastante bronca ha sido la dialéctica política en los últimos meses como para encontrarnos a Sánchez y Feijóo este lunes enfangados hasta las rodillas. Porque si de verdad aspiran a presidir el país, deben asumir la responsabilidad que eso conlleva.

Riesgo para el nacionalismo. El sondeo de GAD publicado el domingo por este periódico apunta la posibilidad de que Coalición Canaria y Nueva Canarias no obtengan representación en el Congreso, lo que teóricamente podría traducirse en que tampoco la consiguieran en el Senado. La última palabra la tienen, como siempre, los votantes pero es una posibilidad que ambos partidos barajan muy a su pesar. Si así fuera, no les quedará otra que abrir una profunda reflexión sobre la deriva en que se encuentran dos visiones del nacionalismo canario que, les guste o no, están condenadas a entenderse. Y hay voces que así lo creen en ambos partidos. El reto de Primera. Vuelve la Unión Deportiva Las Palmas a los entrenamientos desde este lunes tras el paréntesis vacacional. El equipo sigue en fase de construcción, a la espera de refuerzos ante el reto que supone competir en Primera División. La ilusión del aficionado se revela en las cifras de abonados, que van camino de hacer historia. Como ya señaló Miguel Ángel Ramírez, presidente del club, hay que dotarse de una estructura sólida para evitar un rápido descenso. La temporada pasada ya vimos cómo equipos de solera como el Valencia y el Sevilla coquetearon con el descenso en buena parte de la competición.