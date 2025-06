El Parlamento no se lo merece

Nadie está para perder el tiempo. Ymenos aún si esa pérdida tiene un coste para el bolsillo de los ciudadanos. Hablo del Parlamento y de ... la última jornada de comparecencias en la comisión de investigación sobre los contratos sanitarios durante la emergencia sanitaria por el covid-19. Si nos ajustamos a lo vivido -y no solo en esa sesión de fin de fiesta-, lo de calificar como 'de investigación' a la comisión es algo muy alejado de la realidad: sus señorías fueron allí a escucharse a sí mismas, a disparar al de enfrente y con nulas ganas de sacar algo en positivo. Y es lamentable porque sí había motivos para crear una comisión.

En realidad los hubo hace tiempo. En 2022 estuvo más que justificado hacerlo, pero la mayoría del Pacto de las Flores prefirió no saber qué había pasado con los 4 millones de euros entregados alegremente a la empresa RR7. Si entonces el Parlamento hubiese estado a la altura de sus responsabilidades, Canarias se habría evitado el disgusto de aparecer señalada ahora -y con razón- como la autonomía donde más cuantiosos son los contratos investigados

Superado aquel triste episodio, el Parlamento debió tomarse en serio que era necesario revisar cómo se actuó en la pandemia porque los científicos insisten en que más pronto o más tarde habrá episodios similares, de manera que es saludable chequear lo que se hizo para calibrar si hay que actuar igual o no. De eso debió ir la comisión de investigación. Sin embargo, ¿para qué ha sido utilizada? Pues para lo que vimos este lunes, cuando el compareciente era nada menos que el expresidente de Canarias y hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El guion seguido por los partidos se resume en el teatrillo de esa sesión. A saber: a Vox lo que le ha interesado es aprovechar cada ocasión para desmentir que sean machistas y xenófobos, por más que los hechos digan lo contrario y por más que eso no fuera objeto de la comisión; para ASG, pues qué quieren que les diga, que entonces estuvieron en el Pacto de las Flores y después cambiaron de bando; para NC, lo trascendental era salvar a Román Rodríguez y dejar lo de RR7 es un accidente, una minucia, un 'no fue para tanto'; para el PP, meter a Torres en el mismo saco que a Koldo, Ábalos, Cerdán y, por supuesto, Sánchez; para CC, o al menos para la versión de CC de este lunes, lo importante era no mencionar a Conrado Domínguez; y para el PSOE, insistir en que en 2023 fueron los más votados.

¿Construimos con eso algo positivo? Como no sea para dar argumentos a los que sostienen que el Parlamento debería presentar concurso de acreedores...