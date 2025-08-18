Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

¿Pero qué hiciste, Donald?

Putin es, por ahora, el único ganador del encuentro en Alaska

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:08

Supongo que en Anchorage se estaban ya frotando las manos. Seguro que más de un empresario habría encargado la línea de 'merchandising' para inmortalizar la ... ciudad de Alaska en tazas, platos, camisetas, muñequitos y demás inventos. A fin de cuentas, todo pintaba bien. En los libros de historia se incluiría un capítulo dedicado a Anchorage al igual que los hay para Yalta y Postdam... Iba a ser la ciudad donde se pondría fin a la guerra en Ucrania o, al menos, donde se anunciaría un alto el fuego que fuese el comienzo de la paz.



