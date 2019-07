Todo lo que sabemos de ellos es casi nada. Durante los últimos siglos se desarrolló un esfuerzo enorme, invencible, por marginar todas las señas que identificaban el origen. El mayor daño que trajo la conquista castellana fue la violencia aplicada contra cualquier vestigio indigenista. La primera huella de la modernidad generó un miedo que aún perdura. La ausencia de escritura demuestra que no era necesaria para la comunicación, y así transcurrió el tiempo desde el momento de la llegada. Por eso el viaje original no está descrito; quién decidió embarcarse en la tarea de construir la nave puntera, cómo fue el momento en que se tomó la decisión de echarse a la mar. El rumbo era cosa del viento.

Condena o aventura, lo cierto es que el suelo de acogida no estaba libre de riesgos. Volcanes y piratas modelaron el carácter del primer isleño, que tuvo que acostumbrarse a los peligros.

La Unesco acaba de reconocer los vestigios de aquella cultura como Patrimonio de la Humanidad, pero esa declaración apenas servirá para levantar un parque zoológico si los actuales habitantes de las islas se dejan llevar por la euforia. El último proyecto para modernizar el entorno de las montañas sagradas pretendía construir un telesférico para subir al Roque Nublo, con tal de sacarle unos cuartos al turista. El sol sigue iluminando el interior de la cueva de Risco Caído por un solo motivo; el silencio. Todas las generaciones posteriores a 1490 decidieron esconder el legado sin contárselo a nadie, y así por lo menos se conservó hasta hoy el secreto de las cuevas. Pero todo lo que no destruyó el olvido va camino de perderse en pocos años si no se vuelve a emprender un viaje similar al primero. En Artenara y Tejeda no quedan niños para mantener abiertos los colegios. Las piedras solas no aprenden.