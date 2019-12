El recuerdo de Domingo Valencia

Fue mi primera vez en la Sima de Jinámar, pero la espera mereció la pena. Este viernes me acerqué a la sentida despedida que familiares y excompañeros le brindaron a Domingo Valencia, el último icono antifranquista de Canarias. Lo hice por trabajo, pero todo el simbolismo que rodeó a aquella tarde provocó que me sintiera, pese a no haberle conocido, como un amigo más de este miembro del PCE que luchó durante 40 años por la libertad de un país entero. El cielo gris y la ligera lluvia potenciaron la emotiva carga de un precioso acto que contó con la vibrante música de un clarinete y un violín, las sinceras lágrimas de sus seres queridos y la respetuosa admiración de los excompañeros de partido. Fue un reconocimiento al desinteresado servicio que prestó Valencia durante casi toda su vida.