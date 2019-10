Todos con Cumbre de mi Gran Canaria

El evento del próximo viernes en el Gran Canaria Arena es todo un acierto.

Aquellos días de infinita zozobra generaron un sentimiento de solidaridad, fuerza colectiva y gratitud que merecían esa puesta en escena. Sirvieron además para una más que justa reflexión sobre la necesidad que tienen los municipios cumbreros y de medianías de no quedar en el olvido. Esos dos grandes polos demográficos y económicos que son la capital grancanaria y el Sur no deben llevarnos al extremo de olvidar que Gran Canaria no se entiende sin esa otra isla del interior. Todo eso salió a relucir en aquellos aciagos días y ahora toca que las administraciones pasen de las promesas que se hicieron entonces a los hechos. Pero nos toca a todos implicarnos, pues gestos tan sencillos como incluir la Cumbre en el ritual de los paseos de fin de semana es suficiente para dar vida a esos municipios.

En ese compromiso ciudadano por la recuperación de esos espacios, Cumbre de mi Gran Canaria es todo un acierto. Más aún cuando la iniciativa nace del Cabildo y de los ayuntamientos, evitando así la tentación de acciones privadas descoordinadas, así como otras -lo que es peor, al tiempo que imperdonable- que pudieran buscar más el negocio que la solidaridad.

La presencia desinteresada de artistas de todo el archipiélago da una dimensión regional al evento y refleja cómo toda Canarias cerró filas con Gran Canaria durante los incendios. En esa línea, animamos a los lectores a participar acudiendo a un espectáculo que promete estar cargado de emociones, calidad artística y buenos sentimientos hechos realidad.

Esa Cumbre de mi Gran Canaria de la que habla el título debe sentir la presencia de todos. Como en el homenaje a los que participaron en la lucha contra el fuego debemos estar igualmente todos. El viernes todos tenemos una cita en el Gran Canaria Arena y allí estaremos.