El Dubai salmantino

La picaresca nos gusta tanto como comer. El cachondeo, encarar la vida de una forma irónica divertida ayuda a encarar los varapalos existenciales y sociales. Pero hay límites, espacios en los que el vacilón no tiene cabida. La gestión pública es uno de esos enclaves que tienen que estar vedados a este tipo de situaciones.En Salamanca se ha vivido una situación que parece inspirada por un aprendiz en el universo berlanguiano. Lo resumo, porque imagino que muchos ya estarán al tanto del esperpento. Resulta que apareció por allí un asesor de una supuesta empresa –Peace City World– con un proyecto para levantar en esta ciudad castellano-leonesa una nueva Dubai, como muchos la denominaron. Se trataba de una mega urbe, fruto de una inversión que este conseguidor que se convirtió en asesor del concejal de Turismo llegó a cifrar en más de 10.000 millones de euros. Esto iba a generar una avalancha de puestos de trabajo y dinero como maná caído del cielo. No quedó ahí, la cosa, porque entre el 23 y el 27 de enero se llevó a cabo en la propia ciudad un congreso para debatir sobre el proyecto y darlo a conocer. La pasada semana se descubrió que todo era un camelo. Que los inversores, muchos supuestos jeques de Oriente Medio, eran falsos. El próximo día 17 se celebrará un pleno extraordinario para abordar el engaño. Será un espectáculo, no tengan la menor duda. En mayo nos toca pasar por las urnas. A la hora de elegir, piense en este acontecimiento salmantino. Y a los que vea con cara de tragarse un farol tan burdo como el referido, no les vote. Invítelos si le apetece a ir de fiesta, pero no a que nos gestionen.