Complicidad de Madrid

Llegar a final de mes es la preocupación de cualquier familia, y llegar a final de año el del Gobierno que preside Ángel Víctor Torres. Se está empleando a fondo el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, para ajustar el desbarajuste presupuestario heredado. Están sacando dinero de debajo de las piedras para poder atender adecuadamente los servicios básicos y al mismo tiempo cumplir con el déficit y la regla de gasto, pero moviendo partidas tampoco salen las cuentas.

Mover partidas y ajustar las cuentas, impedir que Sanidad o Educación no sufran estragos presupuestarios, -que se contraten a los profesores que hagan falta o que se compren los medicamentos que recetan los médicos-, no dejan de ser los parches urgentes y necesarios ante la mala gestión económica del Gobierno de Clavijo, que en el último año se dedicó a gastar lo que no tenía y a priorizar intereses clientelares y empresariales, además de engañarnos a todos presumiendo de unas magníficas cuentas que no existían.

Lo realmente agobiante para el Gobierno de Torres es buscar el dinero necesario para acabar el año sin convertir esta comunidad en una de las incumplidoras y poner la primera piedra del ambicioso programa social con el que se conformó el pacto de progreso. La subida de impuestos, temerariamente reducidos por Clavijo, tendrá que esperar a los presupuestos de la comunidad de 2020, pero el dinero que retiene Madrid de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 está ahí, son 223 millones y depende de que el Estado abra la puerta para desbloquearlos. Con ese dinero se garantizarían todos los objetivos presupuestarios de 2019. Hay otras partidas que sin Gobierno estable en Madrid y sin presupuestos no podrán llegar en tiempo y forma para que este Gobierno mantenga un alto grado de gestión en lo que ya funciona y ponga en marcha los proyectos de su programa.