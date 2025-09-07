Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Salvavidas para los barrios

Las pequeñas tiendas se han visto obligadas a reinventarse

Editorial -

Editorial -

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 7 de septiembre 2025, 10:51

Miles de pequeños comercios de proximidad cuya existencia está amenazada por la espada de Damocles de la venta 'online' están encontrando un salvavidas, aliándose con ... el «enemigo» que les vacía de clientes. Las tiendas de barrio se están reinventando para no cerrar y uno de los principales cambios es convertirse en agencias subsidiarias de las grandes empresas de paquetería y los gigantes de la venta por Internet.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Local localiza tres talleres clandestinos en Los Tarahales
  2. 2 El Gobierno de Canarias declara desde este sábado la prealerta por calima en las islas orientales
  3. 3 Fallece un pintor en Arrecife tras caerse a la vía pública
  4. 4 Eidher celebra 15 años de vida contra todo pronóstico
  5. 5 Dónde saborear Gran Canaria, según la modelo Marina García Calderín
  6. 6 Piletas pide dimisiones tras la caída de otro árbol
  7. 7 «Si el Gobierno de Canarias rechaza la condonación de la deuda estará dando la espalda a los isleños»
  8. 8 «Hay que ser muy pobre en Canarias para tener la ayuda para los libros de texto»
  9. 9 Examen de credibilidad en Burgos
  10. 10 Biotecnología engancha al alumnado y el primer grado dual de Canarias no cubre las plazas: cara y cruz de las nuevas carreras de la ULPGC

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Salvavidas para los barrios