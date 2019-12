Canarias y el Sáhara Occidental

Hace años que Marruecos hace y deshace, desde una situación de ventaja, en el Sáhara Occidental. Mientras que en España miramos hacia otro lado. Es verdad que en Canarias siempre ha existido una especial vinculación y empatía hacia el pueblo saharaui, tanto por la cercanía como por el hecho de que fuimos testigos en primera línea de la Marcha Verde. Por no hablar de los incidentes históricos de nuestro barcos pesqueros con Marruecos que han generado algún que otro trance y que en las islas eso caló. Sin embargo, todo este relato canario fue diluyéndose o solapándose con la labor institucional realizada por Marruecos en Canarias donde no han faltado cócteles y encuentros patrocinados (que bienvenidos sean) que, por supuesto, el Sáhara Occidental no puede permitirse. Porque lo suyo es que pudiésemos acceder a esos foros a la par y las autoridades en el archipiélago tuviesen un intercambio tan fluido con unos como con otros. Pero no es así. Y eso, de algún modo, acaba neutralizando la atención de los políticos de turno a este tema pendiente desde la Transición.

La jugada se repite: Marruecos aprovecha los momentos de debilidad política de España para atacar a favor de sus intereses. La diplomacia y las relaciones internacionales tienen sus códigos. Y si la Marcha Verde triunfó gracias a que Franco estaba agonizando en la cama del hospital y la dictadura no estaba para encarar frentes militares (menos en plena Guerra Fría) ahora la interinidad e ingobernabilidad estructural del país es aprovechada para incidir en una expansión marítima que afecta a Canarias. Es decir, que la necesidad del PSOE de contar con ERC (y la independencia pretendida por Cataluña) es analizada por Rabat y concluye que el momento es ideal para defender sus intereses. La jugada se repite.