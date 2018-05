Buscando la felicidad

La felicidad es sumamente volátil, pero uno no es consciente de ello hasta que la pierde. Así, sin más. Un día te despiertas y tu mundo ya no existe. Todo lo que era ya no es. Y entonces, ¿cómo se arregla eso? Ni idea. Ojalá lo supiera.

Pero hay que intentarlo, sin saber por dónde empezar, perdidos en el abismo de las apariencias. Porque a la sociedad no le gusta la gente triste, le asustan los problemas ajenos, huyen del enfermo de cualquier tipo. Bueno, pues entonces habrá que ponerse la máscara, sonreír de cara a la galería, hacer como que no pasa nada y emprender casi en solitario la batalla de la vida. Porque siempre merece la pena luchar, por los hijos, por el compañero de vida, por uno mismo. Suele ser esta lucha una carrera de fondo, seguramente con muchos baches en los que tropezar, un camino que estará lleno de sinsabores, de pérdidas, de decepciones. Pero no queda otra, hay que intentarlo, una y otra vez, las que hagan falta, para así recomponer los trozos y lograr volver a caminar en paz. Queda mucho para todo eso, lo más duro seguramente, las debilidades afloran y los miedos se multiplican, tanto como las preguntas. ¿Por qué, cuándo comenzó a desmoronarse todo?