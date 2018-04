La irremediable vuelta a las AIC

Ninguna de las encuestas que circulan por los despachos de influencias deja bien a Coalición Canaria. Su desgaste y retroceso se repite en cada uno de los bastiones, incluido el de Tenerife. El partido de Fernando Clavijo busca salvar los muebles como sea, a costa de lo que sea, como las alianzas que viene firmando con partido lobbies, que sólo aspiran a un puñado de votos con los que colocar uno o dos representantes en las instituciones, con los que apañar un puesto y los consiguientes beneficios. Son partidos garrapatas, algunos con liderazgo que viven peligrosamente al filo de la navaja, entre la ilegalidad y directamente en extorsión. Aún así Coalición Canaria no llega, y teme perder el poder que la gracia del sistema electoral y la debilidad del resto de los partidos políticos, especialmente PP y PSOE, le ha concedido a cambio de nada. Clavijo no paga ni un solo peaje por el poder que hoy ostenta en Canarias, salvo correrías sin importancia provocadas por las migajas que echa a Antona y Torres para entretenimiento del personal. A esa pérdida de votos, que no de poder, se suma la posible irrupción de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, un partido que parece no buscar reproducir el esquema de poder tradicional si no se apuesta por cambios radicales, como el del sistema electoral canario.