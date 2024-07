Inversiones de futuro

Desde el Cabildo de Gran Canaria hemos puesto en marcha un plan de gran alcance y decisivo para la reactivación económica y social de nuestra isla. Refleja nuestra firme vocación de impulsar el empleo, la diversificación económica y la mejora de la calidad de vida de los grancanarios y grancanarias. Hace unas semanas hemos incorporado a la acción de gobierno del Cabildo 324 millones de euros para inversiones provenientes de remanentes que se suman a los 207 millones ya consignados en los presupuestos de 2024 y que incluían obras de trascendencia como el nuevo recinto ferial de Infecar, el plató virtual, el puerto de Taliarte, el Mubea, centros sociosanitarios, carreteras, áreas comerciales e industriales, actuaciones en el patrimonio histórico o en los espacios declarados como Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera, etc.

El nuevo plan de inversiones es una muestra indiscutible de una buena gestión financiera y de solvencia económica. Estos fondos, resultado de una gestión eficiente y prudente, nos permiten acometer proyectos estratégicos y emblemáticos diseñados para continuar con la transformación social, económica y ambiental de nuestra isla. Sin duda aspectos importantes para el futuro de Gran Canaria.

Hemos destinado 69 millones de euros a un plan adicional de inversiones que abarcará a la totalidad de los 21 municipios de Gran Canaria. Este esfuerzo complementa los planes de cooperación que ejecutamos anualmente y que están diseñados para asegurar que cada municipio participe activamente en el desarrollo económico y social de la isla.

Nunca se había realizado desde el Cabildo un plan de inversiones tan ambicioso a través de los municipios grancanarios. Supera el total de los fondos del Plan de Cooperación para todo este mandato y se suma a las inversiones destinadas a los municipios a través del Fdcan, la Cumbre Vive, el Consorcio Turístico, las zonas comerciales abiertas, los polígonos industriales, las infraestructuras hidráulicas, etc.

Se trata de un impulso más a la coordinación y colaboración decidida con los municipios que hemos presentado, junto a los 21 municipios de Gran Canaria, el pasado miércoles 10 de julio. Esto va a permitir que en los próximos meses se inicien treinta y tres obras emblemáticas y estratégicas en nuestra isla. Obras como las piscinas de La Laja, la nueva Universidad Popular o la torre de entrenamientos del Parque de Bomberos de Miller en LPGC, entre otras. Casi 9 millones de euros.

También, en el resto de los municipios, centros deportivos, bibliotecas públicas, edificios de aparcamientos, parques urbanos, viviendas colaborativas, centros de formación, tanatorios, oficinas municipales, centros culturales, centros de día y residencias para mayores, recintos feriales o ampliación de desaladoras. Treinta y tres obras que van a contribuir a mejorar notablemente la calidad de vida de los hombres y mujeres de Gran Canaria. Un hecho sin precedentes.

Con el resto de los recursos disponibles en los remanentes del Cabildo podremos acometer la expropiación de terrenos para la nueva línea ferroviaria entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas, con una asignación de 16,6 millones de euros. Además, se destinarán fondos para la rehabilitación y transformación en museo de la casa de Pepe Dámaso y el acondicionamiento del solar norte de la Catedral de Canarias para convertirlo en un museo arqueológico sobre los orígenes de la capital de la isla , cada uno con una inversión de 700.000 euros. También se aportarán cuatro millones de euros para la ampliación del Museo Canario, un proyecto que ha estado paralizado desde 2012 y que ahora podrá finalizarse.

Con un presupuesto de 23,2 millones de euros, mejoraremos diversas vías insulares, como la GC-605, y construiremos un nuevo acceso a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Además, invertiremos en infraestructuras esenciales para apoyar el desarrollo económico y la accesibilidad en la isla.

Con el fin de fomentar la innovación y la sostenibilidad en nuestros sectores productivos, destinamos 666.000 euros a la construcción de una nave de economía circular de la Mancomunidad del Norte para el emprendimiento, entre otros proyectos.

En el ámbito social, hemos asignado un total de 52,8 millones de euros. Destacamos la rehabilitación del antiguo Hospital Psiquiátrico, que se transformará en un centro sociosanitario, con una inversión de 40 millones de euros. Además, se adquirirán inmuebles para viviendas tuteladas y el edificio de Santa Rosalía en Telde y se mejorará el Centro para la Inclusión Social y Laboral de Adepsi, entre otros proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los más vulnerables.

En cuanto al medio ambiente y la energía, disponemos de 17,2 millones de euros para proyectos innovadores como la hidrogenera en el Puerto de la Luz que tiene como objeto la producción de hidrógeno verde, el Centro de Recuperación de la Fauna Salvaje de Tafira, el proyecto de accesibilidad universal del Jardín Botánico Viera y Clavijo o las mejoras de los ecoparques del norte y del sur de la isla. También apoyaremos con cuatro millones de euros a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en diversas mejoras y en el autoconsumo fotovoltaico.

Por último, gestionaremos 124,7 millones de euros destinados principalmente a la reforma integral del Estadio de Gran Canaria, la modernización del Centro Insular de Deportes y la adecuación del campo de hockey, entre otros proyectos que mejorarán significativamente nuestras instalaciones deportivas y espacios públicos.

En este aspecto me gustaría detenerme brevemente. No estamos destinando esta inversión a 'un campo de fútbol' sino a concluir una ciudad deportiva en la que se ubican un buen número de instalaciones deportivas, también de deporte base. Además, estas instalaciones funcionan igualmente como equipamientos culturales, ya que acogen cada año un número mayor de conciertos, exhibiciones, festivales etc. Estamos hablando de una infraestructura fundamental en el desarrollo deportivo y cultural de la isla. Más allá de que será sede del Mundial de Fútbol de 2030, un hito histórico para Gran Canaria y Canarias. El Gran Canaria Arena se inauguró hace nueve años y costó 80 millones de euros. No creo que hoy nadie cuestione el papel decisivo que juega esa instalación en los ámbitos culturales y deportivos.

Somos conscientes de que no todos estos proyectos se podrán ejecutar en el presente año. Sin embargo, hemos establecido planes plurianuales para garantizar que cada área de gobierno disponga de los recursos necesarios que permitan avanzar en la adjudicación y ejecución de estas obras esenciales.

En estos momentos el Cabildo está ejecutando o está a punto de ejecutar en Gran Canaria más de dos mil millones en infraestructuras y equipamientos públicos. Reafirmamos nuestro compromiso con el futuro de nuestra isla, trabajando incansablemente para asegurar que cada inversión contribuya a una Gran Canaria más próspera, inclusiva y sostenible. Sigamos adelante, juntos, construyendo un mejor futuro para todos y todas.