Análisis policial

En el marco de unas jornadas sobre inmigración que se celebran en Santa Cruz de Tenerife, organizadas por la Audiencia Nacional en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el jefe superior de Policía en las islas, Rafael Martínez, dio toda una lección teórico-práctico sobre ese fenómeno migratorio, el papel de las islas como receptor de personas que huyen básicamente de la miseria, los estados fallidos y en ocasiones la persecución política y cuáles pueden ser las recetas a aplicar.

Fue muy esclarecedor su diagnóstico, en especial al incidir en que entre esas personas que sueñan con una vida mejor y la posibilidad de llegar a Occidente hay mafias que cobran un precio, que fija una deuda y que no perdonan. Les da igual si el migrante llega a término o se queda por el camino: ellos se embolsan su dinero y si queda una parte por abonar, ya se encargarán de reclamarlo en origen. Lo menciono porque una cosa es la atención humanitaria al migrante y otra perseguir a quienes se lucran con su necesidad, y ahí es clave la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como la colaboración más allá de nuestras fronteras. Un aspecto este último que obliga también a poner en valor lo que tiene de positivo que se haya retomado el diálogo con Marruecos, por muchas suspicacias que pueda generar el momento y la forma de hacerlo, así como las turbias sospechas recientes sobre un espionaje telefónico orquestado presuntamente desde Rabat.

Otra de las aseveraciones del jefe superior de Policía que no debe caer en el olvido fue la relativa a la importancia de que se lleve a cabo el llamado Plan África. Estamos hablando de una serie de actuaciones orientadas a contribuir a un desarrollo ordenado, sostenible y cada vez más democrático de los países emisores de esa migración irregular. Es la única manera de conseguir a medio y largo plazo que nadie sienta la necesidad de subirse a una patera o a una embarcación neumática para hacer una travesía cargada de riesgos. Lo otro -la vigilancia, las repatriaciones y esa necesaria lucha contra las mafias- es importante y da resultados a corto, pero la única medicina segura es el desarrollo. Un desafío que es complejo y costosísimo, pero que será todavía más caro y más difícil para este Primer Mundo en que habitamos si no nos lo tomamos en serio. Una labor, por cierto, que no es patrimonio exclusivo de España, pues a fin de cuentas somos frontera sur de Europa y esta debe implicarse.

Resumiendo: espero que el análisis de Rafael Martínez no caiga en saco roto.