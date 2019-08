70 sueños amarillos

Históricos

He podido seguirla, reconozco que, de forma apasionada, con sonrisas y lágrimas, desde muy niño, a finales de los años sesenta del pasado siglo. Y entonces, con un equipo canterano, alcanzó sus mejores clasificaciones, tercero y segundo puesto en Primera. Muchos de lo jugadores de entonces, lo he podido comprobar estos días en las redes sociales, forman parte en opinión de muchos aficionados del equipo ideal de todos los tiempos de la Unión Deportiva: Tonono, Castellano, Guedes, Martín, Germán...

Poético

En mi libro Fútbol canario. Identidad, Valerón y otros desmarques, editado por Tamaimos, el escritor Santiago Gil afirma: «Si no dijera fútbol canario, no sabría explicar qué es lo que realmente me atrae de ese deporte. Hay una pausa, un escorzo, un regate o un pase inesperado que forma parte de nuestra manera de entender el fútbol y la propia vida. No tiene nada que ver con el desparpajo brasileño o la gambeta argentina. Es el balón que hay que saber controlar en la arena cuando ya deja de estar pareja, el eco del océano que parece que sigue la estela de ese balón o esa sensación de una cierta irrealidad que tiene que ver más con lo poético que con lo atlético, y con la magua más que con la pachorra».

Por su parte, Manuel Rodríguez Marrero, Tonono, director de Formación y Captación de la UD Las Palmas, señala que cree «que la cultura del lugar marca mucho el fútbol que su gente practica. Estamos igual más cerca del fútbol de América Latina que del europeo, y eso tiene mucho que ver con jugar en la calle. A pesar del cambio que se ha producido en las últimas décadas, nuestros barrios continúan siendo un criadero muy productivo de buenos futbolistas».